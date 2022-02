HARRISONBURG, Va. (WHSV) - Highlights and results from the Bull Run District Wrestling Championships held Friday, February 4 at Strasburg High School.

Individual Champions

106 - Peyton Dean (Strasburg)

113 - Heath Burks (Strasburg)

120 - Corey Chapman (Central)

126 - Anakin Burks (Strasburg)

132 - Lucas Martinez (Strasburg)

138 - Blake Jacobsen (Clarke County)

145 - David Burks (Strasburg)

152 - Donovan Burks (Strasburg)

160 - Braeden Stern (Strasburg)

170 - Odane Dodd (Central)

182 - Titus Hensler (Clarke County)

195 - Trace Mansfeild (Clarke County)

220 - Michael Perozich (Clarke County)

285 - Jordan Hedrick (Page County)

Team Scores

1. Strasburg - 228.5

2. Clarke County - 200

3. Central - 160.5

4. Madison County - 120

5. Page County - 88

6. Mountain View - 75

7. East Rockingham - 53

