VHSL State Wrestling: Six local champs, Strasburg claims team title

HARRISONBURG, Va. (WHSV) - The VHSL Class 1-3 State Wrestling Championships have wrapped up.

To see full results from the VHSL Class 1-3 State Wrestling Championships, click here.

WHSV Area State Champions

Class 1

120 - Jake Yowell (Riverheads)

126 - Jude Robson (Riverheads)

Class 2

113 - Heath Burks (Strasburg)

132 - Isaac Dodd (Central)

145 - David Burks (Strasburg)

220 - Chuck Fake (Strasburg)

Strasburg wins the Class 2 team state championship

WHSV Area State Runner-Up Finishers

Class 1

170 - Cody Cash (Riverheads)

182 - Mark Yoder (Buffalo Gap)

195 - Cayden Cook-Cash (Riverheads)

Class 2

106 - Peyton Dean (Strasburg)

132 - Lucas Martinez (Strasburg)

152 - Donovan Burks (Strasburg)

Class 3

106 - Cooper Brandt (Wilson Memorial)

WHSV Area Wrestlers Advancing to the Championship Semifinals (Friday, February 18)

Class 1

113 - Evan Annese (Riverheads)

120 - Jake Yowell (Riverheads)

126 - Jude Robson (Riverheads), Caleb Yoder (Buffalo Gap)

132 - Ethan Eppard (Riverheads)

138 - Caleb Ramsey (Riverheads)

145 - Jax Allebaugh (Riverheads)

152 - Hunter Cline (Buffalo Gap)

160 - Bryce Hildebrand (Buffalo Gap)

170 - Cody Cash (Riverheads)

182 - Mark Yoder (Buffalo Gap)

195 - Cayden Cook-Cash (Riverheads)

285 - Kobe Ayers (Riverheads)

Class 2

106 - Peyton Dean (Strasburg)

113 - Heath Burks (Strasburg)

120 - Corey Chapman (Central), Jaden Shanholtz (Strasburg)

126 - Timothy Kartyshev (East Rockingham), Anakin Burks (Strasburg)

132 - Isaac Dodd (Central), Lucas Martinez (Strasburg)

138 - Jesse Lemon (Mountain View)

145 - David Burks (Strasburg)

152 - Donovan Burks (Strasburg)

160 - Braden Stern (Strasburg), Braxton Biller (Mountain View)

195 - Colby Shaw (Strasburg)

220 - Chuck Fake (Strasburg), Hunter Rinker (Mountain View)

Class 3

106 - Cooper Brandt (Wilson Memorial)

138 - Brian Habel (Wilson Memorial)

145 - Josh Hartman (Spotswood)

152 - Coy Brown (Fort Defiance)

Copyright 2022 WHSV. All rights reserved.