Here are the restaurants across our area still serving food

On March 23, Virginia Gov. Ralph Northam

and required others to either enforce the state's 10-patron limit and social distancing requirements or close.

When it comes to restaurants, they have all been required to close their dining rooms, but service can continue through delivery, drive-thru, or pickup services, which are considered safe options for receiving food amid the COVID-19 pandemic.

Unfortunately, even before the new requirements took effect, a lot of locally owned restaurants across our area had already closed their doors due to drastic decreases in demand. Some experimented with new delivery and carry-out services, but were unable to keep those new services operating in a way that they could continue to stay open.

For food service workers affected by closures, several downtown Harrisonburg businesses

specifically for restaurant workers affected by the outbreak. You can also find information on filing for unemployment benefits

.

But a number of other restaurants across our area have managed to remain open and are working to provide food for our community through what means they can.

Below is a list of businesses in our area that remain open and providing food through delivery or takeout. The list is a constant work-in-progress and we are working to add businesses with the information we receive. If you know of a business operating that isn't on the list, whether that's your restaurant or one you have interacted with, send us an email at newsroom@whsv.com and Kyle.Rogers@whsv.com with the restaurant name, location, phone number, and some details on how they're still providing food.

newsroom@whsv.com

and

Kyle.Rogers@whsv.com

with the restaurant name, location, phone number, and some details on how they're still providing food.

Harrisonburg

A&A Kabob Grill

• 625 Mount Clinton Pike, Harrisonburg, VA 22802

• (540) 568-1894

• Open for pick-up and delivery orders

A Bowl of Good Cafe

• 831 Mt Clinton Pike, Harrisonburg, VA 22802

• 540-437-9020

• Open for pickup and delivery

At Thai Restaurant

• 1318 Hillside Avenue, Harrisonburg, VA 22801

• 540-217-2021

• Open for take-out and free delivery via Uber Eats

Arby's

• Drive-thru open

Bella Luna Wood-Fired Pizza

• 80 W Water St

• 540-433-1366

• Open for pickup, delivery via GiddyUP!

Bella Gelato & Pastries

• 49 W Water St

• 540-217-5657

• Open for pickup

Bella Mia

• 1647 E Market St., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 615-5442 and

.

• Open for pickup and delivery

Benny Sorrentino’s

• 64 S Mason St, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 432-6400

• Open for curbside, takeout and delivery

Beyond Restaurant & Lounge

• 50 W Water St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-437-0105

• Open for pickup and delivery

Billy Jack's Shack

• 92 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-433-1739

• Open for pickup and delivery

Black Sheep Coffee

• 217 S Liberty St #104b, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 217-5560

• Open for takeout, curbside pickup, and delivery

• 217 South Liberty Suite 102, Harrisonburg, Virginia 22801

• 540-434-3542

• Open for curbside service

Bojangles'

• 1880 Port Republic Road, Harrisonburg, Virginia 2280

• (540) 208-7945

• Open for drive-thru and delivery through DoorDash and Grubhub

Broad Porch Coffee LLC

• 65 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-324-8215

• Open for pickup

Brothers Craft Brewing

• 800 N Main St, Harrisonburg, VA 22802

• 540-421-6599

• Open for pickup

Brothers Italian Restaurant and Pizza , Harrisonburg VA

• 1059 S High St., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 433-1116

• Open for delivery and take out

Buffalo Wild Wings

• 291 University Blvd, Harrisonburg, VA 22801

• 540-438-9790

• Open for pickup and delivery and, as of May 19, open for patio dining

Chick-fil-A

• 1691 E Market St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-574-2232

• Open with a two-lane drive-thru; curbside and drive-thru pickup from online orders; and delivery through DoorDash, UberEats, and GrubHub

China Star

• 1741-K Virginia Avenue, Harrisonburg, VA 22802

• 540-438-9898 or 540-438-9899

• Open for pick-up and carryout

Chili's

• 1752 E Market St, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 564-1142

• Open for carry out and Delivery by Door Dash

Cinnamon Bear Bakery and Deli

• 600 University Blvd Suite E, Harrisonburg, Va.

• (540) 433-2867

• Open for pickup and delivery via UberEats, Doordash, Grubhub.

Ciro's Lasagna House

• 778 East Market Street, Harrisonburg, VA

• (540) 434-5375

• Open for curbside pick up and delivery.

• 153 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-615-5351

• Open for curbside pickup and takeout, as well as Giddy Up deliveries from 12 - 8 p.m.

Orders can be picked up at Ruby's Arcade by parking in the gravel lot and someone will bring the food out to you.

Cracker Barrel Old Country Store

• 121 Pleasant Valley Rd, Harrisonburg, VA 22801

• 540-574-3099

• Open for pickup and delivery

Crossroads Cafe & Catering

• 4549 Spotswood Trail #9, Penn Laird, VA 22846

• 540-269-3167

• Open for curbside pickup and "Meal Prep Service" which provides a take home dinner with main dishes and side options.

Cuban Burger

• 70 West Water St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-434-1769

• Open for takeout (curbside car service and to-go window service) and delivery from 11-8pm through Tuesday-Sunday.

Delicias Del Caribe Restaurant

• 625 Mount Clinton Pike, Suite I, Harrisonburg, VA 22802

• (540) 217-0027

• Open for pick-up and delivery orders only.

Domino's Pizza

• 41 Burgess Rd, Harrisonburg, Va., (540) 433-3111

• 31 Miller Cir, Harrisonburg, Va., (540) 433-2300

• Open for pickup and delivery

DQ Grill& Chill

• 78 S Carlton St, Harrisonburg, Virginia

• 540-433-9585

• Open for drive-thru, pickup and delivery via UberEats, Doordash, Grubhub.

DQ Grill& Chill

• 1755 Virginia Ave, Harrisonburg, Virginia

• 540-433-8308

• Open for carryout, drive-thru & delivery is available thru GrubHub, UberEats and DoorDash.

Dunkin' Donuts

• 291 University Blvd, Harrisonburg, Va.

• 540-217-5517

• Open for pickup

El Charro South Main Street

• 1580 S Main St., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 433-3189

• Open for pickup & delivery within close proximity

El Paisano Bakery

• 56 E. Wolfe St., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 209-8892

• Open for pickup

Finnigan’s Cove

• 30 W Water St., Harrisonburg, Virginia 22801

• 540-433-9874

• Open for takeout, curbside pickup, and delivery

Free delivery to downtown Harrisonburg from 11:00 a.m.- 5:00 p.m. and a $5.00 delivery for Harrisonburg (except downtown) from 11:00 a.m.- 9:00 p.m. Includes seafood to-go as well as beer and wine.

Firehouse Subs

• 1820 Evelyn Byrd Ave #170, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 433-3320

• Open for pickup and third-party delivery and drive-thru services where available

food.bar.food

• 126 W Bruce St., Harrisonburg, Virginia 22801

• foodbarfood@gmail.com | (540) 433-3663

• Order by 3pm to arrange next day curbside pickup by appointment only.

The Galley

• 2430 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-434-3518

• Open for pickup

Gold Crown Billiards Bar and Grill

• 92 Chestnut Ridge, Harrisonburg, Virginia

• (540) 434-9888

• Open for carry out and delivery through GrubHub

Gray Jay Provisions

• 1311 S High St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-217-2494

• Open for pickup and delivery

Green and Grains Cafe

• 865 Port Republic Rd, Harrisonburg, VA 22801

• 540-433-1702

• Open for pickup and delivery

Greenberrys Harrisonburg

• 400 S High St., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 434-0111

• Open for drive-up orders

Grilled Cheese Mania

• 1476 S Main St. Harrisonburg, VA 22801

• 540.746.7515

• Open for pickup and delivery

Gyro Shack

• 182 Neff Avenue W3, Harrisonburg VA 22802

• 540-442-3595

• Call in to order to pickup and delivery through Grubhub

Honey Baked Ham and Cafe

• 182 Neff Ave Ste S5, Harrisonburg, VA 2280

• 540-434-5700

• Open for pickup

The Hungry Farmer

• 121 Carpenter Ln., Harrisonburg, Va 22801

• 540-437-1901

• Open for take out

Indian & American Café

• 91 N. Main St. Harrisonburg, VA 22801

• 540-433-1177

• Open for pickup

Insomnia Cookies

• 563 University Blvd, Harrisonburg, VA

• (540) 779-1710

• Open for pickup and delivery

Jack Brown's Beer and Burger Joint

• 80 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-433-5225

• Order for pickup

Jalapeño Southwest Grill

• 1039 Port Republic Rd, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 433-2469

• Open for pickup and delivery via GrubHub and DoorDash

Jimmy John’s

• 1681 E Market St, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 437-1200

• Open for pick-up, drive-thru, and delivery

Jimmy John's

• 1314 Hillside Ave, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 432-1100

• Open for pick-up and delivery

Jersey Mike's Subs

• 563 University Blvd #146, Harrisonburg, VA 22801

• 540-217-2426

• Open for pickup and delivery

Jess' #2 Quick Lunch

• 1746 East Market St., Harrisonburg VA

• 540-434-8280

• Open for drive-thru and deliveries

Joe's Griddle & Grill

• 3355 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-437-0061

• Open for pickup

Joshua Wilton House

• 412 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-434-4464

• Open for pickup

Kyoto Japanese Steakhouse

• 829 East Market St., Harrisonburg

• 540-574-4901

• Open for pickup and delivery through DoorDash and GrubHub

L and S Diner

• 255 North Liberty St. Harrisonburg, VA 22801

• (540) 801-0110

• Serving breakfast and lunch with carryout and curbside pick-up | M-F 5:30 a.m.-1:00 p.m. and Saturday 7:00 a.m.-12:30 p.m.

Little Caesars Pizza

• 52 S Carlton St, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 438-8080

• Open for pickup and delivery

Little Italy Pizza Harrisonburg

• 1469 South Main St., Harrisonburg, Virginia

• (540) 432-1417

• Open for pickup and delivery

Local Chop and Grill House

• 56 W Gay St, Harrisonburg, VA 22802

• 540-801-0505

• Open for pickup

Macado’s

• 1950 Deyerle Ave, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 434-2106

• Open for take out and Doordash delivery.

Magnolia's Tacos and Tequila Bar

• 14 E Water St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-217-5816

• Open for pickup

Mashita Restaurant

• 105 N. Liberty St., Harrisonburg, VA 22802

• 540-810-1875

• Open for takeout, curbside, and delivery through Giddyup Courier

McAlister's Deli

• 1645 Reservoir St., Harrisonburg, Va.

• 1-540-437-9619

• Open for takeout, curbside or delivery with Door Dash, Grub Hub, and Uber Eats

McDonald's

• 98 S Carlton Street, Harrisonburg, VA 22801 | 1880 East Market St, Harrisonburg, VA 22801 | 1091 Port Republic Road, Harrisonburg, VA 22801 | 2387 South Main St, Harrisonburg, VA 22801

• Open for drive-thru, take out and delivery available through Door Dash and UberEats

Moe's Southwest Grille

• 1604 Stone Port Blvd, Harrisonburg, VA 22801

• (888) 818-6637

• Open for pickup or delivery

Montpelier Restaurant & Bar

• 710 S. Main St., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 214-2280

• Open for curbside pickup, to-go and delivery via UberEats

Mr J.'s Bagel & Deli

• 1635 E Market St | (540) 564-0416

• 1731 S High St | (540) 432-1386

• 8330, 1741 Virginia Ave | (540) 442-1997

• Open for pickup

Mr. Sato Express

• 1645 Reservoir St., Unit-140 Harrisonburg, Va. 22801

• (540) 568-1877

• Open for take out and delivery orders

O’Charleys

• 101 Burgess Rd, Harrisonburg, VA 22801

• 540-432-6662

• Open for pickup or for delivery with Door Dash, GrubHub and Uber eats

Olive Garden

• 45 Burgess Rd, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 434-2326

• Open for curbside pickup

Oriental Cafe

• 563 University Blvd., Harrisonburg, VA 22801

• 540-801-8989

• Open for pickup & delivery

Outback Steakhouse

• 261 University Blvd, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 438-0190

• Open for pickup

Pale Fire Brewing Company

• 217 S Liberty St #105, Harrisonburg, VA 22801

• 540-217-5242

• Open for pickup

Panera Bread

• 295 Burgess Rd, Harrisonburg, VA 22801

• 7:30 a.m. to 6 p.m.

• Open for delivery, takeout, and catering

Potbelly Sandwich Shop

• 1760 East Market Street, Harrisonburg VA

• (540) 442-3255

• Open for drive-thru, catering and delivery via DoorDash and GrubHub

Qdoba

• 223 Burgess Road, Harrisonburg, VA

• (540) 564-1515

• Open for carry out, online and app orders, curbside pickup and third-party delivery through Door Dash and Uber Eats.

Red Lobster

• 2121 East Market Street, Harrisonburg, Va. 22801

• (540) 564-2719

• Open for pick-up and dine-in

Restless Moons Brewing

• 120 W Wolfe St, Harrisonburg, VA 22802

• (540) 217-2726

• Open for pickup

Rocktown Kitchen

• 217 S Liberty St #101, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 217-2425

• Open for delivery & curbside pickup, Tuesday-Saturday 4:00 p.m.-8:00 p.m.

• 153 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• 540-615-5351

• Open for curbside pickup and takeout, as well as Giddy Up deliveries from 12 - 8 p.m.

Orders can be picked up at Ruby's Arcade by parking in the gravel lot and someone will bring the food out to you.

Salgado's Pupuseria & Taqueria

• 2241 S Main St, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 810-6883

• Open for pickup & delivery

Shenandoah Joe

• 64 South Mason Street, Harrisonburg, Va.

• 540-574-4563

• Open for snacks & coffee to-go

Subway

• 854 Port Republic Road, Suite #117 Harrisonburg, VA 22801 | 540-574-3774

• 2421 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | 540-433-9866

• 88 Carlton Street Harrisonburg, VA 22801 | 540-433-7827

• 1741 North Virginia Avenue Harrisonburg, VA 22801 | 540-574-3774

• 2160 John Wayland Highway Harrisonburg, VA 22801 | 540-433-3443

• Open for takeout and delivery

Sub Station and Mexican Grill

• 3257 South Main Street, Harrisonburg Va 22801

• 540-432-3317

• Open for pickup and delivery

Sushi Jako

• 182 Neff Ave # W10, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 434-7278

• Open for pickup

Sweet Joy’s Cakes and Desserts

• 300 Garbers Church Rd., Harrisonburg, Va 22801

• 240-271-8984

• Open for delivery

Tacos el Primo

• 1110 Reservoir St., Harrisonburg Va. 22801

• 540-560-2315

• Open for pick-up

Taj of India

• 4 South Main St., Harrisonburg, Virginia 22801-3104

• (540) 615-5888

• Open for pickup, carry-out and offer delivery through Doordash and Grubhub

Taste of India

• 498 University Blvd, Harrisonburg, VA 22801

• (540) 433-3320

• Open for pickup

Taste of Thai

• 917 South High St. Harrisonburg, Va 22801

• (540) 801–8878

• Open for takeout

Thien-An Pho (House of Noodle)

• 227 Burgess Rd., Harrisonburg, VA 22801

• (540) 432-5555

• Open for carryout, free delivery and curbside pick

Traditions Family Restaurant

• 625 Mt Clinton Pike # E, Harrisonburg, VA 22802

• (540) 438-0301

• Open for pickup over lunch from 11:00a.m. - 2:00p.m.

Urgie's Cheesesteaks

• 245 East Water St., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 615-5455

• Open for pickup, delivery available through GiddyUP

Vinny's Italian Grill and Pizzeria

• 225 Burgess Rd, Harrisonburg, VA 22801

• 540-564-0105

• Open for pickup and delivery

Wendy's

• 1560 S Main St | 1694 E Market St | 1882 Port Republic Rd

• Open for pickup and delivery

Vito's Italian Kitchen

• 1047 Port Republic Rd., Harrisonburg, Virginia 22801

• (540) 433-1113

• Open for pickup

Rockingham County

Anita’s Bakery

• 510 N. Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-828-3155

• Takeout. Tues-Fri 7a-5p, Sat 7a-3p, Closed Sunday

Bar-B-Q Ranch

• 3311 North Valley Pike, Rockingham, VA 22802

• (540) 434-3296

• Open for curbside service & takeout 11:00 a.m.- 9:00 p.m.

Bluestone Vineyard

• 4828 Spring Creek Rd, Bridgewater, VA 22812

• 540-828-0099

• Open for pickup

Bob-a-Reas

• 305 North Main Street. Bridgewater, Virginia 22812

• (540) 828-3433

• Open for takeout & delivery

Bridgewater Coffee

• 610 N. Main Street, Bridgewater, VA 22812

• 540-237-4408

• Mon-Sat 7am-5pm Curbside Pick-Up Available

Brix & Columns Vineyard

• 1501 Dave Berry Rd, McGaheysville, VA 22840

• 540-810-0566

• Open for pickup and delivery

C&S Diner

• 440 W Spotswood Trail, Elkton, VA 22827

• (540) 298-2020

• Open for takeout and curbside pickup from 7 a.m. - 1 p.m. Monday through Sunday, with cash only

Ciros Italian Eatery

• 101 Downey Knolls Dr, Elkton, VA 22827

• (540) 298-1205

• Open for carryout

The Cracked Pillar

• 403 N Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-237-4563

• Open for pickup

CrossKeys Vineyards

• 6011 E Timber Ridge Rd, Mt Crawford, VA 22841

• 540-234-0505

• Open for pickup

Dairy Queen

• 506 North Main Street, Bridgewater, VA 22812

• (540) 828-0939

• Drive-thru open

Dayton Tavern and Catering Company

• 245 Main St, Dayton, VA 22821

• 540-879-1189

• Open for pickup and delivery

Domino's Pizza

• 630 N Main St, Bridgewater, VA 22812

• (540) 828-1777

• Open for pickup and delivery

Domino's Pizza

• 14809 Spotswood Trail, Elkton, VA 22827

• (540) 298-2220

• Open for pickup and delivery

Domino's Pizza

• 105 S Timber Way, Broadway, VA 22815

• (540) 901-9001

• Open for pickup and delivery

Double Dragon Chinese Restaurant & Buffet

• 908 Jamesway Shopping Center, Timberville, VA 22853

• (540) 896-8817

• Open for takeout.

Eastside Smoke Company

• 300 6th Street ,Grottoes, Virginia

• (540) 705-4339

• Open for takeout

El Charro Bridgewater

• 300 North Main Street, Bridgewater, Virginia 22812

• 540-828-4027

• Open for pickup & drive-thru

El Paso Mexican Grille

• 540-298-8861

• 245 S Stuart Ave., Elkton, Virginia 22827

• Open for pickup & delivery for Elkton and Massanutten only.

Francesco’s

• 101 N. Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-828-3255

• Everyday 11am-8pm Take-Out and Delivery Available

Goodfellas Pizzeria

• 100 S Stuart Ave., Elkton, Virginia 22827

• 540-298-1001

• Open for pickup & delivery

Hank's Grille & Catering

• 49 Bloomer Springs Rd., Mcgaheysville, Virginia 22840

• (540) 289-7667

• Open for lunch & dinner take-out from 12:00p.m.- 7:00p.m.

Italian Touch

• 405 S Main St., Broadway, Virginia 22815

• (540) 901-9910

• Open for pickup & delivery

JJ's Soft Serve

• 173 Co-Op Dr, Timberville, VA 22853

• 540-896-9449

• Open for pickup

Log Cabin Barbecue

• 11672 Spotswood Trail, Elkton, VA 22827

• 540-289-9400

• Open for carryout and curbside

Marceline Vineyard

• 5887 Cross Keys Rd, Mt Crawford, VA 22841

• 540-212-9798

• Open for pickup

McDonald's

• 161 W Rockingham Rd, Elkton VA 22827 | 995 Friedens Church Rd, Mt. Crawford, VA 22841 |

• Drive thru and take Out

McDonald's

• 516 North Main St, Bridgewater, VA 22812

• Open for drive-thru and delivery through Door Dash

New York Flying Pizza

• 415 N Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-828-3026

• Mon-Sun 10:30am-10pm Take-Out and Delivery Options Available

• 2257 Green Valley Ln, Mt Crawford, VA 22841 (in the Green Valley Auctions building, right next door to Green Valley Book Fair)

• (540) 810-6233

• Open for takeout if you call ahead

Papa Johns

• 610 N Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-828-2727

• Sun-Thu 11a-9:30p, Fri-Sat 11a-10:30p (Delivery) Sun-Thurs 11am-8:40pm, Fri-Sat 11a-9:40p (Carryout Hours)

Romano's Italian Bistro

• 40 New Hope Rd, McGaheysville, VA 22840

• (540) 289-5770

• Open for takeout and delivery

Sergio’s

• 425 N Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-828-4102

• Tues-Sat 11am-9pm Takeout and Curbside Pick-Up Available

Showalter Orchard & Greenhouse

• 17768 Honeyville Rd, Timberville, VA 22853

• 540-896-7582

• Open for pickup

Smiley's Ice Cream

• 797 Old Bridgewater Rd, Mt Crawford, VA 22841

• 540-271-2805

• Open for pickup

Subway

• Martin Center 610 North Main Street Bridgewater, VA 22812 | 540-828-2867

• 101 S. Stuart Ave Elkton, Va 22827 | 540-298-1011

• 9978 Spotswood Trail McGaheysville, VA 22840 | 540-289-5110

• Open for takeout, call-in, and online ordering

Sugar & Bean Cafe

• 318 N Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-246-3030

• Open for curbside orders

Subway

• 326 S. Main Street, Broadway, Va.

• (540) 896-7827

• Open for carry-out, call ins, online and app ordering

Terri’s Country Cafe

•15552 Old Spotswood Trail, Elkton, Va.

• 540-298-1411

• Open for carryout and delivery only

Tropical Smoothie

• 522 N Main St, Bridgewater, VA 22812

• 540-324-5339

• Mon-Fri 11am-6pm Food Truck Open

Urgie’s Cheesesteaks

• Generations Park Restaurant

• 540-237-2168

• Everyday 11am-10pm Take-Out and Delivery with Doordash Available

Virginia BBQ & Pizza Company (Massanutten Resort)

• 1822 Resort Dr, Massanutten, VA 22840

• 540-289-4958

• Open for pickup

Vito's Pizza Pie

• 4741 Spotswood Trail, Penn Laird, Virginia

• (540) 433-8486

• Open for pickup & delivery

Your Pie

• 4549-1 Spotswood Trail, Penn Laird, VA 22846

• 540-615-5344

• Open for pickup

Augusta County

Armstrong's Restaurant

• 358 Lee Hwy., Verona, Virginia 24482-2582

• (540) 248-9867

• Open for pickup & curbside service

Barren Ridge Vineyard

• 984 Barrenridge Rd., Fishersville, Virginia 22939

• (540) 248-3300

• Open for curbside pickup

New Brother's Pizza Waynesboro

• 2006 Jefferson Hwy., Fishersville, Virginia 22939

• (540) 949-8900

• Open for carry-out or delivery

Domino's Pizza

• 2927 Stuarts Draft Hwy, Stuarts Draft, VA 24477

• (540) 337-4200

• Open for delivery and takeout

Eastside Smoke Co.

• 300 6th Street, Grottoes, VA, USA

• (540) 705-4339

• Open for pickup

Edelweiss German Restaurant

• 19 Edelweiss Lane, Staunton, VA 24401

• 540-337-1203

• Now open for indoor and outdoor service, takeout, and delivery

• Live music Wednesday, Friday, Saturday and Sunday at 6 p.m.

• Open 9 a.m.-9 p.m. Tuesday through Sunday

The Middlebrook Mercantile

• 3701 Middlebrook Village Rd Middlebrook, VA

• (540) 886-5815

• Serving takeout and grocery staples from 11 a.m. - 2 p.m.

Mimo’s House of Wings

• 283 Lee Hwy, Verona, VA 24482

• (540) 248-6466

• Open for Take-Out, Curbside Pickup & Delivery thru Grub Hub

Sanzone's Italian Restaurant

• 2897 Stuarts Draft Hwy, Stuarts Draft, VA 24477

• (540) 337-3373

• Open for takeout, drive-thru

Scotto's Trattoria

• 2691 Stuarts Draft Hwy, Stuarts Draft, VA 24477

• (540) 337-5000

• Open for carryout, takeout, and delivery

Sooner BBQ & More

• 2627 Stuart’s Draft Hwy, Stuart’s Draft, VA 24477

• (540) 337-1950

• Open for pick-up, curbside delivery and catering

Subway

• 81 Augusta Ave Grottoes, Va 24441

• 540-249-8244

• Open for takeout, call-in, and online ordering

Takeout250

• 1548 Jefferson Hwy #2242, Fishersville, VA 22939

• (540) 943-4650 | www.takeout250.com

• Open for delivery, take out and curbside pick up

Tasty Bites

• 50 Lodge Lane, Verona, Va. (Inside the Factory Antique Mall)

• (540) 256-8342

• Open for pick-up, dine-in, delivery through GrubHub

Village Pizza

• 1805 East Side Hwy, Crimora, VA 24431

• (540) 949-0808

• Open for delivery and takeout

White's Travel Center - Iron Skillet

• 2440 Raphine Road, Raphine, Virginia 24472

• (540) 377-4165

• Will be open on Easter Sunday only, offering carry-out from 11 a.m. to 6 p.m.

White's Wayside

• 2175 Hankey Mountain Hwy., Churchville, Virginia 24421

• (540) 337-8004

• Open for pickup

Staunton

Arby's

• Drive-thru open

Baja Bean

• 9 W Beverley St., Staunton, Virginia 24401

• (540) 885-9988

• Open for carryout and curbside pickup

Blue Mountain Coffees

• 12 Byers St, Staunton, VA 24401

• (540) 886-4506

• Open for carryout and curbside pickup

Bojangles'

• 105 George Cochran Parkway, Staunton, Virginia 24401

• (540) 885-0260

• Open for drive-thru and delivery through DoorDash and Grubhub

Brother's Pizza & Italian Restaurant

• 74 Orchard Hills Sq., Staunton, Virginia 24401

• (540) 885-8787

• Open for carry out, delivery and curb side service

Chicano Boy Taco

• 240 N Central Ave #6, Staunton, VA 24401

• (540) 569-2105

•

Chili's

• 1025 Richmond Ave, Staunton, VA 24401

• (540) 887-0082

• Open for carry out and Delivery by Door Dash

Cranberry's Grocery & Eatery

• 7 S New St. Staunton, Virginia 24401

• (540) 885-4755

• The eatery is closed but the grocery side of the business remains open for the foreseeable future

Crucible Coffee Roasters

• 300 Church St., Staunton, VA 24401

• (540) 490-4038

• Open for takeout

D & L Donuts

• 240 N Central Avenue Suite #1, Staunton, Virginia 24401

• (540) 688-3942

• Open for pickup

Domino's Pizza

• 283 N Central Ave, Staunton, VA 24401

• (540) 885-3311

• Open for delivery and takeout

Firkin Pie Company

• 310 Kalorama St., Staunton, VA 24401

• (540) 885-7437

• Open for curbside service

Gloria’s Pupusaria

• 300 N Central Ave., Staunton, Virginia 24401

• (540) 487-2428

• Open for take out, delivery (through DoorDash) or curbside service

Great Wall Chinese restaurant

• 850 Statler Blvd #116, Staunton, VA 24401

• 540-885-2043

• Open for takeout and delivery. Curbside upon request

Kathy's Restaurant

• 705 Greenville Ave, Staunton, VA 24401

• 540-885-4331

• Open for pickup and curbside delivery

Kline's Dairy Bar

• 906 Greenville Ave, Staunton, VA 24401

• (540) 885-4664

• Open for takeout

Mill Street Grill

• 1 Mill St., Staunton, Virginia 24401

• (540) 886-0656

• Open for takeout

Mrs Rowe's Country Kitchen and Bakery

• 74 Rowe Road Staunton, VA 24401

• 540-886-1833

• Open for takeout

Nu-Beginning Farm: The Store

• 221 N Lewis St, Staunton, VA 24401

• (540) 886-1534

• Open for grocery, to-go orders for the kitchen

Paris Cake Company & Table 44

• 300 Church St., Staunton, Virginia 24401

• (540) 885-5026

• Open for pickup

Peck Bar B Que

• 477 Lee Jackson Hwy., Staunton, Virginia 24401

• 540-886-4647

• Open for pickup

The Queen Bean

• 2201 N Augusta St. #100, Staunton, VA 24401

• (540) 414-8876

• Drive-thru open

Red Lobster

• 1477 Greenville Ave, Staunton, Va. 24401

• (540) 887-7582

• Open for pick-up and dine-in

The Shack

• 105 S Coalter St. Staunton, Virginia 24401

• (540) 490-1961

• Open for curbside pickup and delivery from 3:30 to 7:30 p.m. Wednesday through Saturday

Shenandoah Pizza & Tap House

• 19 E Beverley St., Staunton, Virginia 24401

• (540) 213-0008

• Open for carryout

Skipping Rock Beer Co.

• 414 Parkersburg Turnpike, Staunton, VA 24401

• (540) 466-5692

• Open for pickup and delivery

Taste of India Staunton

• 106 South New St., Staunton, Virginia 24401

• (540) 213-8882

• Open for pickup & delivery

Wade's Deli & Catering

• 2635 West Beverley St., Staunton, Virginia 24401

• (540) 886-3886

• Open for pickup

Wright's Dairy Rite Inc

• 346 Greenville Ave., Staunton, Virginia

• (540) 886-0435

• Open for pick-up

Yelping Dog

• 9 E Beverley St., Staunton, Virginia 24401

• (540) 885-2275

• Open for pickup

Waynesboro

Arby's

• Drive-thru open

Basic City Beer Company

• 1010 E Main St., Waynesboro, Virginia 22980

• 540-943-1010

• Open for pickup

Benny Stivale's

• 328 W. Main St., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 221-4554

• Open for pickup

Buffalo Wild Wings

• 437A Tiffany Drive Waynesboro, VA 22980

• (540) 943-9464

• Open for pickup and delivery and, as of May 19, open for patio dining

Chick-fil-A

• 710 Shenandoah Village Dr, Waynesboro, VA 22980

• (540) 932-9209

• Available for pickup

Ciros Pizza on Broad Street

• 901 W Broad St # B, Waynesboro, VA 22980

• 540-942-5169

• Open for pickup

Domino's Pizza

• 105 Lew Dewitt Blvd Ste C, Waynesboro, VA 22980

• (540) 932-0000

• Open for delivery and takeout

Don Lupe

• 408 East Main St., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 221-4131

• Open for pickup

E&J's Deli Pub

• 2800 C. West Main St., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 221-2927

• Open for pickup

El Puerto Staunton

• 830 Greenville Ave., Staunton, Virginia 24401

• (540) 886-3578

• Open for pickup

Farmhaus Coffee Co.

• 908 W. Main St., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 941-1550

• Open for pickup

The Fishin' Pig Waynesboro

• 117 Apple Tree Lane, Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 943-3474

• Open for pickup

French Press

• 134 N Wayne Ave., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 221-6568

• Open for pickup

Gio's Salvadorian Restaurant

• 325 E Main St., Waynesboro, VA 22980

• (540) 943-3959

• Open for pickup and delivery

Golden Corral Buffet

• 51 Apple Tree Lane, Waynesboro, VA 22980

• (540) 941-2486

• Open for pickup

Iguana Azul Mexican Restaurant

• 2556 Jefferson Highway, Suite 102 Waynesboro VA 22980

• (540) 471-8786

• Open for takeout, curbside pickup, and delivery

La Sabrosita Mexican Restaurant

• 401 N Poplar Ave Suite C., Waynesboro, VA 22980

• 434-466-7731

• Open for takeout and curbside pickup

Little Caesar’s Pizza

• 1327 B, W Broad St, Waynesboro, VA 22980

• 540-943-1167

• Open for pickup and delivery

McAlister's Deli

• 740 E Center Drive Suite A, Waynesboro, VA

• 540-949-8649

• Open for takeout and curb service, delivery through Door Dash and Grub Hub.

McDonald's

• 720 Town Center Dr, Waynesboro, VA 22980

• Open for drive-thru, take out and delivery available through Door Dash

New Ming Garden Buffet and Grill

• 316 Federal St., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 942-8800

• Open for pickup and delivery

Osaka III Japanese Restaurant

• 400 Tiffany Dr., Waynesboro, VA 22980

• (540) 942-8877

• Open for pickup

Panera Bread

• 1101 Red Top Orchard Rd, Waynesboro, VA 22980

• 7:30 a.m. to 6 p.m.

• Open for delivery, takeout, and catering

Plaza Waynesboro

• 23 Windigrove Dr., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 949-4205

• Open for pickup and delivery

Scotto's Italian Restaurant and Pizzeria

• 1412 W Broad St., Waynesboro, Virginia 22980

• 540-942-8715

• Open for pickup & delivery

Seven Arrows Brewing Company

• 2508 Jefferson Hwy Ste 1, Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 221-6968

• Open for pickup and delivery

Silk Road Asian Restaurant & Bar

• 2040 Rosser Ave., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 949-9097

• Open for pickup

Stable Craft Brewing

• 375 Madrid Rd, Waynesboro, VA 22980

• (540) 490-2609

• Open for pickup

Subway

• 1500 W Main St., Waynesboro, VA 22980

• 540-943-8020

• Open for pickup and delivery

Subway

• 116 Lucy Lane,vWaynesboro, VA 22980

• 540-941-1425

• Open for pickup and delivery

Tacos Los Amigos

• 1157 West Main St., Waynesboro, Virginia 22980

• (540) 451-0100

• Open for pickup

Tailgate Grill

• 1106 W Broad St. Waynesboro, Virginia 22980

• 1-540-941-8451

• Open for pickup

Page County

• 1432 US 211, Luray, VA 22835

• (540) 743 - 9300

• Available for takeout and delivery

Boxcar Deli & Subs

• 502 1st St, Shenandoah, VA 22849

• (540) 652-1011

• Open for delivery and takeout

• 1599 Highway 340 business South Luray, Virginia 22835

• (540) 743-5300

• Open for to-go orders

Dan's Steakhouse

• 8512 US Highway 2115,Luray, Virginia 22835

• (540) 743-6285

• Open for takeout

Domino's Pizza

• 9 Campbell St, Luray, VA 22835

• (540) 743-4586

• Open for delivery and takeout

• 19 Luray Shopping Ctr, Luray, VA 22835

• (540) 743 - 2555

• Open for delivery and pickup

Gennaro's Italian Restaurant & Pizzeria

• 42 E Main St., Luray, Virginia 22835

• (540) 743-2200

• Open for takeout & curbside

Mamma Mia's Italian Restaurant

• 701 S 3rd St, Shenandoah, VA 22849

• (540) 652-6062

• Open for delivery and takeout

Mr. Garcia's Mexican Grille & Cantina

• 211 Quincy Ave, Shenandoah, VA 22849

• (540) 742-8655

• Open for pickup

Rancho viejo Mexican restaurant

• 709 E. Main St., Luray, VA 22835

• 540-743-3775

• Open for take-out, drive-thru & delivery

Rudy's Diner

• 418 N 5th St, Shenandoah, VA 22849

• (540) 652-2002

• Open for delivery and takeout

Uncle Buck's

• 42 E Main St., Luray, Virginia 22835

• (540) 743-2323

• Open for takeout

Shenandoah County

Box Office Brewery

• 177 East King Street, Strasburg, Virginia 22657

• (540) 465-2609

• Open for pickup, growler fills and cans to-go

Caramelized Restaurant

• 1296 S Main St., Woodstock, Virginia 22664

• (540) 459-8181

• Open for pickup, delivery, curbside service

Cook's Country Store

• 446 W Reservoir Rd., Woodstock, Virginia 22664

• (540) 459-4500

• Open for pickup, delivery, curbside service

Curtain Call Coffeehouse Cafe

• 5966 Main St, Mt Jackson, VA 22842

• (540) 477-9004

• Open for pickup, Monday, Wednesday & Thursday - 7:00 a.m. to 2:00 p.m.; Fridayi & Saturday - 7:00 a.m.- 4:00 p.m.

Denny's

• 250 Conicville Rd, Mt Jackson, VA 22842

• 540-477-9332

• Open for carryout and delivery

• 7 a.m. - 10 p.m.

Denny's

• 119 Hite Ln, Strasburg, VA 22657

• 540-465-9090

• Open for carryout and delivery

• 7 a.m. - 10 p.m.

Domino's Pizza

• 493 W Reservoir Rd, Woodstock, VA 22664

• (540) 459-2001

• Open for delivery and pickup

Italian Touch

• 345 W Reservoir Rd., Woodstock, Virginia 22664

• (540) 459-8785

• Open for delivery, takeout, curbside

Edinburg Mill Restaurant

• 214 South Main Street, Edinburg, VA 22824

• (540) 984-8898

• Open for takeout and curbside pickup: Open Wednesday thru Sunday for takeout and curbside 11:00 a.m. - 7:00 p.m.

Happenings

• 121 N Main St, Woodstock, VA 22664

• (540) 975-2572

• Lunch for take-out or delivery; Lunch menu remains the same and dinner menu will be announced in upcoming days

The Italian Job

• 645 N Main St, Woodstock, VA 22664

• (540) 459-7511

• Open for pickup and delivery

McDonald's

• 335 West Reservoir St, Woodstock, VA 22664 | 171 W. Old Cross Rd, New Market, VA 22844 | 1020 US HWY 211W, Luray, VA 22835

• Open for drive-thru and take out

Nancy's Coffee Bar

• 175 E. King St., Strasburg, Virginia 22657

• (540) 481-9858

• Open for curbside service

Paisano's Italian Restaurant Woodstock Virginia

• 483 W. Reservoir Road, Woodstock, Virginia 22664

• (540) 459-8756

• Open for pickup and curbside service

Pizza Bella

• 1013 South Main St., Woodstock, Virginia

• 540-459-5363

• Open for pick-up and delivery orders

Shaffer's Catering, Barbecue and Deli

• 913 S Main St, Woodstock, VA 22664

• (540) 459-3744

• Curbside service for any products available

Southern Kitchen

• 9576 South Congress Street, New Market, Virginia 22844

• (540) 740-3514

• Open for curbside and carry-out meals

Woodstock Brew House

• 123 E Court St, Woodstock, VA 22664

• (540) 459-2739

• Open for takeout and curbside service

Woodstock Cafe

• 117 S Main St, Woodstock, VA 22664

• (540) 459-8888

• Open for takeout and curbside only

Woodstock Garden Cafe

• 1175 Hisey Ave, Woodstock, VA 22664

• (540) 459-8226

• Open for takeout and curbside service

This list was compiled through the Shenandoah County Chamber of Commerce. For updates and other restaurants and businesses we have may have missed, click here.

Pendleton County

Brandywine Fox’s Pizza Den

• 11600 Blue Gray Trl, Brandywine, WV 26802

• 304-249-5136

• Open for takeout and delivery